Ocorrências policiais registradas na área da 2ª CIA nesta quinta-feira (21)

Rio Bom 9h. Natureza: Notícia de Fato Futuro. Endereço: Rua Londrina Procurou o destacamento policial o Sr. ———— para relatar que recebeu em data de 19/10/2021 uma notificação para o seu veículo placa FAG———–, de sua propriedade, a qual foi realizada na cidade de São Paulo-SP em data de 27/09/2021, as 08h25min por estar dirigindo o veículo e segurando o telefone celular. Relata o ———– que comprou o veículo há aproximadamente 5 meses, e depois desta data, o proprietário, que reside no endereço supra citado, afirma que o veículo não saiu do estado do Paraná. Diante dos fatos foi registrado o boletim de ocorrência.

Jandaia do Sul 11h47min. Natureza: Abordagem de suspeitos. Endereço: Rua Professor Roberto Rezende Chaves – Centro Conforme solicitação via 190, havia um masculino vendendo produtos religiosos de casa em casa, que a mesma se negou a comprar e o vendedor fez menção de tirar fotos. Trajava boné, roupas escuras e mochila nas costas. A equipe se fez presente no local, onde de posse das características repassadas pela solicitante, fora possível abordar o vendedor em questão. Identificado como ———–, onde após consulta junto ao sistema, não fora constatado nenhum mandado em desfavor do mesmo. Orientado e liberado no local.

Cambira 18h05min. Natureza: Ameaça. Endereço: Rua Julio Verri – Centro Após solicitação via COPOM, esta equipe deslocou ao endereço supracitado, onde em contato com a senhora ____, a mesma passou a relatar que seu vizinho, ___, estava cortando grama e a podando árvore de frente da residência dele, porém em determinado momento, munido de uma faca passou a olhar para ela e a proferir palavras em tom de ameaça, que possivelmente seriam direcionadas a seu filho. Relata ainda que já foram confeccionados outros boletins de ocorrência contra ___, porém opta em, nesse momento, em não representar contra o autor, pois, segundo a mesma, o motivo da lide seria uma relação extraconjugal entre seu filho e a esposa de ___, e diante dos fatos seu filho estaria de mudança para evitar problemas futuros. Em contato com ___, o mesmo afirmou que usava a faca apenas para podar a árvore e não era sua intenção causar medo em ___ ou qualquer membro de sua família, diz ainda que as ameaças eram recíprocas, mas ocorreram em datas anteriores. Ambos foram orientados e ___ informada sobre o prazo decadencial referente à ameaça. Sem mais

Marilândia do Sul 18h35min. Natureza: Furto Simples. Endereço: BR 369 O senhor ____ compareceu neste Destacamento de Polícia Militar informando que enquanto efetuava o plantio de soja em uma lavora localizada no bairro dos Costa, deixou seu caminhão Chevrolet modelo D-60 as margens da PR 369. Ao retornar para o caminhão para efetuar a recarga da plantadeira percebeu que lhe haviam furtado uma bateria da marca Master Fercar, modelo BR160D-5 que se encontrava instalada no caminhão. Relatou ainda que a cerca de um mês, lhe furtaram uma bateria que se encontrava instalada em uma colheitadeira. Informou que possui suspeito de estar praticando furtos nas imediações, porém por falta de provas, prefere não citar nomes, desejando por hora, apenas elaborar o Boletim de ocorrência para tomar as providências em momento oportuno. São Pedro do Ivai 21h15min Natureza Disparo de Arma de Fogo Endereço Rua Humberto Bernardes Equipe acionada via COPOM para realizar atendimento de um disparo de arma de fogo. Equipe realizou ptrm no endereço citado e outras vias públicas do município, não localizando nenhuma anormalidade ou pessoas em atitude suspeita.

Maua da Serra 21h56min. Natureza: Lesão Corporal. Endereço: Rua Santa Luzia Após solicitação via celular da viatura pela equipe medica deste município, informando que uma adolescente foi ferida por arma branca, no local em contato com a vitima identificada sendo ___ 13 anos, passou a relatar que sua mãe identificada sendo ___ teve uma discussão com seu amásio e que estava nervosa momento em que estava com uma faca na mão, relata ainda que sua mae tem depressão e que a alguns anos atrás já tentou suicídio, diante do exposto ____ com medo de algo acontecer novamente, tentou retirar a faca de sua mãe, momento em que cortou sua mão. Em contato com a senhora ___ passou a relatar que esta com depressão e que faz uso de medicação controlada, e que na data de hoje teve uma discussão com seu amásio e ficou alterada, momento em que sua filha se aproximou e tentou retirar a faca que estava em sua posse vindo a feri-la com um corte em sua mão. Foi solicitado a presença do conselho tutelar que esteve presente e deram andamento na ocorrência, tomando as medidas cabíveis para a situação. ___ estava bem calma e concisa durante o relato. Diante dos fatos todos foram orientados.

Cambira 23h35min Natureza Abordagem de suspeitos Endereço Av das Industrias – Pq industrial Fomos informados que no endereço supracitado um homem estaria agredindo uma mulher. No local em um primeiro momento nada foi localizado, porém, em patrulhamento pelos arredores, foi visualizado um indivíduo próximo à linha férrea, e este estava acompanhado de uma mulher. Que dada voz de abordagem foram identificados como sendo ____ e ___. ___ estava muito nervosa e agitada, questionada sobre o que havia acontecido, informou que estava tendo uma crise de ansiedade, que não havia tomado a sua medicação, que havia saído correndo em direção a rodovia com intuito de se jogar na frente de um caminhão e que seu cônjuge estava tentando segurá-la, negando ter sofrido agressões por ele. Diante do fato, foi conversado com ___ em particular na tentativa de acalmá-la, sendo ofertado a ela apoio até o centro de saúde para que pudesse ser medicada, sendo que após algum tempo ela veio a aceitar, desta forma, foi encaminhada juntamente com ___ até o posto de saúde da cidade para atendimento médico. ___ não apresentava lesões.