Ocorrências policiais em Cambira, Bom Sucesso e Marumbi

Data do Registro: 26/03/2022 12:41:17 Endereço: RUA OTILIA STEINWANDT, 794, CENTRO – BOM SUCESSO Natureza Atendimento: AMEACA

Relata a Sra___ que sua irmã, _____ estava chegando em casa quando o Sr _____, jogou sua caminhonete em cima da vítima por duas vezes, com intuito de a atingir. Posteriormente teria ligado para seu celular e ameaçado atentar contra a vida de _____. Tais fatos teriam ocorrido devido a desavenças pessoais entre as partes.

Data do Registro: 26/03/2022 18:11:50 Endereço: RUA JOAO LOPES PRADO, 125, centro – MARUMBI Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Após solicitação de transeuntes informando que havia um homem agredindo a esposa e a mãe. No local a equipe encontrou o homem identificado como ___, 25 anos, no chão imobilizado pela mãe. Ambas as vítimas demonstraram interesse em representar contra o autor a quem de imediato foi dado voz de prisão, sendo necessário a utilização de algemas segundo preconiza súmula vinculante n 11 do STF, sendo que o autor estava extremamente exaltado e estava com algumas escoriações devido a força física que a mãe havia realizado para conte-lo. Foram encaminhados o autor e as vítimas a delegacia de Polícia Civil de Jandaia para serem adotadas as devidas providências de polícia judiciária.

Data do Registro: 26/03/2022 19:36:46 Endereço: RUA NATAL, 336, CENTRO – CAMBIRA, Paraná Natureza Atendimento: AMEAÇA

A equipe foi solicitada para deslocar no endereço mencionado, onde segundo a solicitante, seu cunhado teria ameaçado dois dos irmãos da solicitante. No local a solicitante relatou que seu cunhado estava na frente da residência dentro do veículo, aguardando a namorada, quando passou a buzinar de maneira insistente, irritando os demais familiares que se encontram de luto. Um dos irmãos da solicitante saiu da casa e repreendeu o comportamento do autor, o qual estava nervoso e passou a discutir. Mostrou um facão que estava no interior de seu carro e disse que sabe onde ele trabalha, que quando o ver na rua vai meter bala nele. Que em seguida outro irmão da solicitante também foi pra fora da casa e recebeu as mesmas ameaças. Na sequência o autor se evadiu do local em um GM/corsa de cor vermelha. Os envolvidos disseram que o autor vem se comportando de forma anormal há alguns dias, causando confusão com frequência, no entanto está convivendo com a família pouco mais de um mês. Diante dos fatos, as partes foram orientadas.

Data do Registro: 26/03/2022 21:23:54 Endereço: RUA JOAO FANTIN, 76, CENTRO – MARUMBI Natureza Atendimento: AMEACA

Relata a solicitante que contratou uma pessoa para realizar um serviço em sua residência, como este não terminou o serviço a solicitante entrou em desacordo comercial com o mesmo, sendo que nesta data teria invadido sua residência em sua ausência e danificou o serviço realizado, depois deslocou até a residência onde a solicitante estava, com um machado e passou a ameaçar sua vida. Em vista dos fatos foi confeccionado o vou e realizado patrulhamento no intuito de localizar o autor, sem obter êxito. A solicitante não soube informar mais informações que ajudassem a identificar o autor