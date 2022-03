Ocorrências policiais em Bom Sucesso, Marumbi e Jandaia do Sul

Data do Registro: 30/03/2022 11:00:47 Endereço: RUA WALDEMAR BILECKI, CENTRO – BOM SUCESSO, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA

Descrição do Fato: Equipe acionada para realizar atendimento de uma ameaça. No local feito contato com o solicitante, relatou que entrou em uma discussão com seu primo o que durante a discussão o ameaçou de morte com as seguintes palavras: ” Sua hora chegou pode fica tranquilo”. O solicitante foi orientado quanto aos procedimentos e decidiu fazer a representação criminal posteriormente. No momento onde a equipe realizava checagem de dados do autor o senhor xxxx foi constatado um mandado de prisão em aberto. Diante do fato foi dado o fiel cumprimento ao mandado de prisão e Felipe entregue na Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

Data do Registro: 30/03/2022 13:34:26 Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA

Que após solicitação a equipe deslocou até o local informado, onde segundo informações repassadas um indivíduo estaria no CRAS deste Município solicitando uma passagem para Itaúna do Sul pois o mesmo estaria na Fazenda Esperança a dois dias e queria retornar para sua cidade, porém fazia ameaças no local . Que o indivíduo foi abordado identificado sendo submetido a revista pessoal, porém nada de ilícito constatado. Que o mesmo acabou sendo devidamente orientado, onde acabou recebendo a passagem para ir até a cidade de Maringá . Que a senhora xxx não quis fazer representação contra a pessoa, somente que a equipe fizesse às devidas orientações. Que foi confeccionado o BOU para registro do fato .

Data do Registro: 30/03/2022 17:50:10 Endereço: rua Luiz Valentin, centro – MARUMBI Natureza Atendimento: DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Após ligação relatando que no endereço acima teria uma mulher que tinha fugido de Borrazópolis e se encontrava na casa da tia onde estava com medo do seu pai e a mesma tem uma medida protetiva contra o mesmo, a equipe deslocou até o endereço e na frente da residência foi abordada a pessoa de 43 anos, e em conversa com a vítima a mesma relatou que estava com muito medo do seu pai, onde a mesma disse que já foi abusada sexualmente por ele sendo que tem um filho desse abuso de 5 anos. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul para as devidas providências.

Data do Registro: 30/03/2022 22:42:18 Endereço: RUA JOAO MARCELINO DE SOUZA, Moretti – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA

A solicitante informou que seu ex-marido teria ameaçado por meio de ligação telefônica, dizendo também que iria até a residência quebrar tudo, segundo a solicitante a mesma possui uma medida protetiva contra ele. No local autor não se encontrava sendo prestado apoio para ela até a residência de seu pai. A vítima foi orientada.

Data do Registro: 31/03/2022 00:55:12 Endereço: estrada do taguarucu, 04, zona rural – MARUMBI Natureza Atendimento: VIAS DE FATO

Conforme informações, no sítio tinha uma equipe de trabalhador fazendo a retirada de frango sendo que dois funcionários começaram a discutir e entraram em vias de fato. A equipe deslocou até o local onde conversou com os envolvidos sendo ambos orientados sendo que não queriam fazer representação. O encarregado deles disse a equipe que o fiscal responsável estaria a caminho para levar os envolvidos embora.