O Censo 2022 começou. Saiba como identificar o recenseador(a)

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pede aos moradores que recebam os recenseadores

Iniciou o Censo 2022, ele será realizado de agosto a outubro deste ano. É muito importante a participação da população para que possam ser desenvolvidas ações voltadas para a realidade do município, podendo assim identificar o tipo de investimento necessário pela esfera federal, estadual ou municipal.

Na coleta domiciliar, os recenseadores estão identificados com colete, boné, crachá e computador de mão, para coletar as informações através de entrevista direta com perguntas listadas sob a forma de questionário a ser preenchido no computador de mão.

Também será possível responder ao questionário via internet ou por telefone. Serão visitados todos os domicílios do município e qualquer morador, acima de 12 anos, capaz de fornecer as respostas às perguntas do questionário, pode responder ao recenseador por todos os demais moradores daquele domicílio.