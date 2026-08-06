Faleceu Aparecida Prandini Ferreira

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Comunicamos com pesar o falecimento de  Aparecida Prandini Ferreira.

Leitora assídua do JandaiaOnline, ela tinha 61 anos. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul e o sepultamento será às 17h desta quinta-feira (6).

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