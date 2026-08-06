Faleceu Aparecida Prandini Ferreira

Carro é atingido por trem em passagem de nível em Jandaia do Sul
Um carro foi atingido por um trem por volta das 15h10 desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu na passagem de...
Ditão Pupio recebe o Prêmio Prefeito Inovador 2026 em congresso estadual de Cidades Digitais
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu nesta quinta-feira (6) o Prêmio Prefeito Inovador 2026 durante o 11º Congresso Paranaense de Cidades...
Motorista é preso pela PRF após capotar veículo em fuga
Apreensão ocorreu no município de Toledo, na BR-163 A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (7), um carregamento de aproximadamente 5 mil maços...
Adolescente é apreendido por participação em homicídio ocorrido em março em Mandaguari
A Polícia Civil de Mandaguari apreendeu, nesta quinta-feira (6), um adolescente de 17 anos suspeito de participação no homicídio de Vinicius Diego Ferreira Viana...
Mulher é esfaqueada após discussão motivada por ciúmes em Marumbi
Uma jovem de 21 anos foi vítima de um ataque com faca na madrugada desta sexta-feira (7), em Marumbi. A ocorrência foi registrada pela...
Jandaia do Sul realiza Jogos Escolares Bom de Bola no Estádio Hermínio Vinholi
Jandaia do Sul realizou, nos dias 30 e 31 de julho, mais uma edição dos Jogos Escolares Bom de Bola, no Estádio Municipal Hermínio...
Faleceu Ariel Dias
Falaceu aos 36 anos, Ariel Dias. Segundo informações, ele foi encontrado desacordado em um posto de combustíveis próximo a Londrina. O velório será na capela...
DPE-PR lança central de atendimento para mulheres vítimas de violência política
A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) abriu um canal de atendimento às mulheres vítimas de violência política. Por meio do Núcleo de Promoção...