Motorista morre após tombamento de carreta da região

Neste sábado (18) por volta das 5h:40, a PRF Mauá da Serra atendeu um acidente de trânsito com óbito no Km 314,2 da BR 376, entre Mauá da Serra e Ortigueira. O conjunto caminhão-trator e dois semirreboques vieram a tombar, havendo derramamento de carga no local.

Segundo a PRF, o condutor, de 59 anos, veio a óbito no local. O caminhão estava carregado com farelo de soja, sendo parte da carga saqueada por populares. Compareceram ainda ao local Polícia Civil, Criminalística e IML. Ficará a cargo da PRF a confecção do Laudo Pericial do Acidente de Trânsito.