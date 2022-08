Motorista de Voyage morre ao colidir com van na região

No início da noite de ontem, (16), por volta das 18h30, no km 48 da BR 376, município de Nova Londrina, ocorreu um acidente com óbito.

Um VW Voyage com placas de Santa Mônica/PR, conduzido por um homem de 46 anos, ao tentar uma ultrapassagem em um ônibus, colidiu frontalmente contra uma Van M.Benz Sprinter, com placas de Blumenau/SC, conduzida por um homem ainda não identificado.

Segundo apurado pela equipe da PRF, o condutor do Voyage seguia sentido Nova Londrina e tentar uma ultrapassagem em local proibido pela sinalização, se deparou com a Land Rover, que saiu para o acostamento, porém ainda a atingiu lateralmente, contudo colidiu frontalmente contra a Van que seguia logo atrás da Land Rover.

O condutor do veículo Voyage não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito, o condutor e a passageira da Van sofreram ferimentos leves e três ocupantes da Land Rover não se feriram.

Chovia na hora do acidente.

A pista ficou interditada por aproximadamente quatro horas.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital Municipal de Loanda e o corpo do condutor em óbito, ao IML de Paranavaí.