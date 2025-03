O acidente entre duas motocicletas foi registrado no final da tarde deste sábado (15) na BR-376, no Contorno de Jandaia do Sul.

Os motociclistas ficaram feridos. Eles seguiam em direção a Mandaguari.

Segundo informações, um carro teria fechado as motos. Uma ambulância com medico do SAMU foi acionada para atender uma das vítimas que estava em estado mais grave.

Mais informações em breve.

