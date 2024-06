O acidente ocorreu por volta das 18h30 deste sábado (15) no novo contorno de Jandaia do Sul, em direção a Apucarana.

Um jovem motociclista, morador em Apucarana, se envolveu em um acidente com uma carreta que seguia no mesmo sentido da moto. O rapaz morreu na hora e o motorista da carreta não parou no local.

Com a vítima, estava um grupo de motociclistas, inclusive o pai.

A equipe da Brigada Comunitária foi ao local, mas só puderam constatar óbito.