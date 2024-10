Motocicleta nova é apreendida por falta de placa em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 11h34 deste sábado (19).

Conforme a PM, a equipe recebeu denúncia de populares acerca de um indivíduo conduzindo motocicleta em velocidade incompatível com via pública urbana e ainda que o veículo estaria sem placa de identificação.

De posse das características do autor e de seu veículo, foi feito patrulhamento pelas proximidades, sendo logrado êxito em localizar o indivíduo.

Durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, mas o veículo não apresentava placa de identificação e, após checado, ficou claro que o veículo ainda não havia sido registrado junto ao DETRAN, e que já fazia mais de dois meses que havia sido retirado da concessionária, conforme nota fiscal de compra apresentada, e sendo feito uso do mesmo em via pública.

Segundo a resolução nº 269 do CONTRAN, só deve transitar em via pública sem placa de identificação, apenas no percurso entre a concessionária e o local onde o veículo será emplacado, sendo assim o veículo foi apreendido ao pátio do destacamento policial e feita a notificação de trânsito, sendo o condutor liberado no local e devidamente orientado.

.