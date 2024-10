Motorista é ameaçado com arma após desentendimento de trânsito em Cambira

Conforme a PM, na noite de sexta-feira (18), próximo ao estádio municipal, o solicitante relatou que ao sair de sua residência com seu veículo, se deparou com um HB20 de cor branca que cruzou a frente de seu automóvel. Ao cobrar o condutor do HB20 através de gestos, pela manobra imprudente, o passageiro, de posse de uma arma de fogo, aparentando ser um revólver, apontou a arma o ameaçando, em seguida voltou para o HB20 e saiu do local tomando rumo ignorado.

O autor, sem descer do automóvel, exigiu que a vítima se retirasse do local usando os termos “vaza, vaza…”. Em seguida o motorista do HB20 teria chamado a atenção do passageiro pela atitude e deixaram o local tomando rumo ignorado.

Foi elaborado elaborou Boletim de Ocorrência e repassadas as informações a outras equipes de patrulhamento na cidade de Cambira.

