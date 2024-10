Expocam 2024 começa em grande estilo com shows e público recorde

A tradicional Expocam 2024 teve início nesta sexta-feira (18) em Cambira, e já no primeiro dia superou as expectativas com um público, com mais de mais de 12 mil pessoas. A noite foi marcada por dois grandes shows que agitaram a multidão: Jeann e Julio, seguidos por João Bosco e Vinícius, que empolgaram o público com sucessos da música sertaneja.

O evento, que é um dos mais aguardados do ano na região, contou com a presença de autoridades locais, empresários e a comunidade de Cambira e cidades vizinhas. Durante a abertura oficial, o prefeito Emerson Toledo subiu ao palco e, em seu discurso, destacou a importância da Expocam para a cidade. “Esta exposição é muito mais do que um evento festivo. Ela simboliza o crescimento e a união de Cambira, além de impulsionar a economia local. Estamos felizes por poder proporcionar momentos como este à nossa população e fortalecer o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou o prefeito.

Movimentação econômica e geração de oportunidades

Além da diversão, a Expocam 2024 tem um impacto na economia de Cambira. Com uma ampla variedade de estandes e expositores de setores como agronegócio, comércio, indústria e artesanato, o evento atrai tanto visitantes quanto investidores, gerando negócios e oportunidades para empreendedores locais. A estimativa da organização é que a exposição movimente milhões de reais em contratos e vendas ao longo dos dias de evento.

Segundo a Prefeitura Municipal, o evento também é responsável pela geração de empregos temporários, beneficiando cerca de 500 trabalhadores diretos e indiretos.

Programação diversificada

A Expocam 2024 continua até domingo, com uma programação repleta de atrações para toda a família. Com a Exposição Riquezas do Vale da AMUVI, com expositores de todo o Vale do Ivaí. Além de apresentações musicais, artísticas, culturais e gastronomia.

Os organização esperaque o sucesso da primeira noite se mantenha durante todo o fim de semana, consolidando a Expocam como um dos principais eventos do calendário cultural e econômico de Cambira e toda região.

Expocam 2024 – Feira de Exposição de Cambira

Data: 18 a 20 de Outubro

Local: Estádio Municipal Luiz Mareze

3ª Exposição Riquezas do Vale AMUVI

18, 19 e 20 de outubro – anexo à Expocam

.