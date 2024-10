Dois vão parar no hospital após briga com faca em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 19h23 desta sexta-feira (18).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência onde dois indivíduos teriam dado entrada no hospital de Marumbi com ferimentos. Chegando ao local, dois homens relataram a mesma situação onde estariam em um bar jogando sinuca e acabaram se desentendendo por conta do jogo. Um deles chamou o outro após o jogo para resolver a situação em sua residência, e XXX foi.

Então XXXX o recebeu com uma faca onde os dois entraram em vias de fato.

Um deles acabou com um corte na mão e o outro com uma luxação no ombro e um corte na testa onde resultou três pontos.

O médico de plantão encaminhou XXX para o hospital de Apucarana para os devidos atendimentos e o outro foi atendido no hospital de Marumbi onde permaneceu e levou dois pontos na mão.

A equipe policial fez as devidas orientações para as partes e foram liberados.