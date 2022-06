Motociclista fica ferido em acidente no trevo da Emater

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 11h40 desta quinta-feira (30) no trevo da Emater em Jandaia do Sul causou ferimentos em um motociclista.

O homem, de 50 anos, trafegava com a moto na BR-376 em direção a Mandaguari, quando o Fiesta de Jandaia do Sul cruzou a rodovia no sentido centro-bairro e houve a colisão.

O motociclista, que trabalha em uma empresa na cidade, foi arremessado. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao Hospital da Providência com suspeita de lesão na coluna.

A motorista do Fiesta, que não se feriu e acionou o socorro, disse que não viu o motociclista ao cruzar a rodovia.