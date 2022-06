Motociclista embriagado é sem capacete é preso na Estrada da Amizade

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h03 desta quarta-feira (22) na Estrada da Amizade.

Conforme a PM, durante o patrulhamento pelo endereço acima citado foi avistada uma motocicleta onde um masculino a conduzia sem capacete juntamente com uma passageira também sem capacete, sendo que a motocicleta ziguezagueava pela pista de rolamento.

Foi procedida a abordagem, onde o condutor foi identificado sendo então feito revista pessoal no homem, de 45 anos, e nenhum ilícito foi encontrado com o mesmo, porém apresentava sinal de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito alcoólico, arrogância e andar cambaleante, além de que o mesmo afirmou que estaria ingerindo bebida alcoólica desde aproximadamente meio dia.

O indivíduo recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo então dada voz de prisão e lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Posteriormente foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para providencias. O condutor não possui CNH ou PPD e a motocicleta Yamaha XTZ 125 apresenta defeitos na iluminação traseira, que não sendo possível sanar a irregularidade no local e apresentar condutor habilitado, foi recolhida ao pátio para providências administrativas e lavradas as devidas notificações de trânsito pertinentes ao fato.