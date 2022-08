Moradores da região são mortos após viajarem ao Mato Grosso a trabalho

Quatro trabalhadores de uma empresa de Umuarama, Paraná, foram mortos após viajarem para a cidade de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, para prestar um serviço de pavimentação asfáltica. De acordo com as informações da polícia, as vítimas, que seriam moradores de Doutor Camargo e de Campo Mourão, no Paraná, desaparecem no último fim de semana, e foram encontrados mortos nessa segunda-feira (8).

Uma investigação está sendo feita e, conforme o levantamento, os trabalhadores saíram na noite de sexta-feira (5) com um veículo cedido pela empresa. Porém, eles não retornaram ao alojamento. Desde então, foram considerados como desaparecidos.

Na segunda-feira, o automóvel da empresa foi encontrado queimado em uma área afastada. Após isso, a polícia de Nova Monte Verde e de outras cidades da região realizaram uma operação, a fim de encontrar os ocupantes do carro.

Os corpos dos trabalhadores foram encontrados próximo a entrada de uma fazenda às margens da rodovia MT-208. Havia marcas de execução. A Polícia Militar (PM) isolou o local para a realização de uma perícia.

