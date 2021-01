Menor de 9 anos fere jovem de 14 com faca em Marumbi

Por volta das 16h desta quinta-feira (21), após solicitação do Hospital Municipal de Marumbi, onde havia dado entrada um jovem de 14 anos com ferimentos de faca nas mãos. A equipe policial foi ao local onde, em contato com a vítima, a qual relatou que estavam no campinho situado na Rua São Paulo, e que um menor, de 9 anos, veio ao seu encontro e sacou uma faca da cintura e o golpeou nas mãos causando cortes.

Diante do relatado, a equipe juntamente com a equipe do Conselho Tutelar do município deslocaram até a residência do autor onde foi feita a apreensão do objeto (faca), sendo também encaminhado o menor juntamente com seu pai para o DPM para a confecção boletim e liberados posteriormente para o Conselho Tutelar de Marumbi, conforme orientação da Delegacia de Policia Civil de Jandaia do Sul.