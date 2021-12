Menino de 9 anos morre após complicações da Covid na região

Segundo informações da Prefeitura de Astorga, um menino de 9 anos, morador daquela cidade, morreu de covid-19 em um hospital de Maringá nesta terça-feira (28) A notícia foi confirmada no início da tarde desta terça-feira (28).

Nicolas Rodrigues dos Santos deu entrada no Hospital Universitário (HU) de Maringá no dia 21 de dezembro com inflamação no apêndice. A criança foi transferida para o Hospital Santa Casa de Maringá onde foi diagnosticada a covid-19.

No atestado de óbito do menino a causa da morte é covid-19. O enterro aconteceu por volta das 12h desta terça-feira, 28, no Cemitério de Astorga.