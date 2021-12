Menina morre atropelada em Arapongas

Conforme a Polícia Militar, o responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorros.

O acidente ocorreu na noite deste sábado (18), em Arapongas quando Beatriz Vivian de Mendonça estava acompanhada do pai Anderson Leal de Mendonça na Rua Tico-Tico do Campo, no Conjunto Monterrey em Arapongas.

O Samu foi acionado e encaminhou o homem em estado grave para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar). Os socorristas ainda ficaram por 40 minutos tentando reanimar a menina, mas ela morreu no local.