Médico de Jandaia do Sul é homenageado pelo CRM-PR

Dr. José Pereira Filho foi homenageado por ter completado 50 anos de exercício profissional

O Conselho de Medicina do Paraná realizou, na manhã deste domingo (23), a sua tradicional solenidade comemorativa do dia do médico homenageando profissionais que completaram 50 anos de formados com histórico ético exemplar. A entrega do Diploma de Mérito Ético alcançou duas centenas de profissionais, formados em sua maioria pela UFPR, Católica e Universidade Estadual de Londrina, esta com a primeira turma. O evento ocorreu no Teatro Positivo, em Curitiba, e foi prestigiado por familiares e convidados dos homenageados, muitos deles professores de cursos médicos.

Esta foi a 37ª edição anual do dia do médico, que tem a sua data em 18 de outubro.

