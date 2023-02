Mais um corpo é encontrado em lago de Apucarana

Um corpo foi encontrado no Lago Jaboti em Apucarana, segundo no dia de hoje. Um pedestre que caminhava pela localidade chamou a Polícia Militar (PM) e os Bombeiros, por volta das 15h45 desta quarta-feira (15).

Pela manhã no Lago Schmidt, localizado na região Norte de Apucarana, pessoas que passavam pelo local perceberam que havia um corpo boiando e acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Subtenente Leal, familiares que procuram por um idoso, desaparecido desde a última segunda-feira (13) em Apucarana, teriam relatado à equipe do Corpo de Bombeiros que reconheceram o corpo como sendo do parente.

