Mais de 11 mil bonés são furtados de fábrica em Apucarana

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 9h12 de segunda-feira (30) na Vila São Carlos.

Conforme a PM, relatou o solicitante de 52 anos, que ao chegar, por volta das 07h30min, em sua empresa percebeu que haviam estourado a porta de blindex e os cadeados da porta de basculante e que do interior, pode verificar que foi furtado aproximadamente 11.400 bonés de loja, ao verificar o sistema de monitoramento pode perceber que no dia 29/01/2023 as 15h27min, uma pessoa aparentemente do sexo masculino veio até seu padrão de energia e desligou o relógio de energia.

Acredita-se que o furto aconteceu na madrugada do dia 30/01/2023. No referido endereço todas as empresas vizinhas possuem sistema de monitoramento. No local foi deixado para traz um retrovisor de Topic ou Besta quebrado que acredita se ser do veículo utilizado para transporte dos bonés.