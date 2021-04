Lauro Junior realiza hoje LIVE sobre resultados do primeiro trimestre da nova gestão municipal

A cada três (3) meses, o Prefeito Lauro Junior fará uma LIVE para falar sobre entregas e projetos em andamento no Município de Jandaia do Sul. Esta ação é parte do Programa Queremos Te Ouvir que visa uma administração participativa e próxima à população jandaiense.

ASSISTA A LIVE DIA 08/04 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H30 NO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL.

Além da LIVE Trimestral, vejam abaixo outras ações do Programa Queremos Te Ouvir:

1) Ouvidoria Municipal: já está em funcionamento para atendimento aos jandaienses via e-mail ouvidoria@jandaiadosul.pr.gov.br ou pelo Telefone/Whatsapp (43) 9.8447.3284.

2) Conecta Jandaia (Oxy Cidadão): aplicativo para que os jandaienses possam ter acesso a diversas informações, formulários e agendamentos na palma da mão pelo celular. O aplicativo está em desenvolvimento.

3) Prefeito Nos Bairros: reuniões periódicas do prefeito com a comunidade nas Associações de Bairros de Jandaia do Sul (projeto a ser iniciado após a pandemia).

4) Prefeitura de Portas Abertas: dias pré-determinados com a agenda do prefeito aberta para que a população possa ser recebida no Gabinete do Prefeito (projeto a ser iniciado após a pandemia).