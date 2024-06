O motociclista Breno Batista Ferreira, tinha 18 anos e voltava de um pesqueiro em Mandaguari, juntamente com o pai e amigos, quando o acidente ocorreu no novo contorno de Jandaia do Sul, na noite de sábado (15).

Breno se envolveu em um acidente com um caminhão.

O condutor do caminhão, é procurado pela Polícia. Ele não parou parar prestar socorro à vítima. A polícia acredita que o motorista pode não ter notado quando passou por cima do jovem.

