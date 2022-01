Um jovem de 18 anos foi encontrado morto próximo à um edifício em construção, em frente a secretaria de esportes de Arapongas, na Rua Pombas, na madrugada deste domingo 23.

O jovem teria sofrido uma queda do alto do prédio em construção. As polícias Civil, Militar e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foram acionados.

O corpo foi levado ao IML de Apucarana e o caso é investigado.