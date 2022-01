Jovem morre afogado em piscina de clube em Borrazópolis

(Berimbau) Um jovem, de nome Maicon Henrique, cerca de 22 anos, morreu após suposto afogamento na piscina do Clube Caiçara, em Borrazópolis, neste dia 14 de janeiro, por volta das 17h10. Ele foi retirado de dentro da água pelo policial militar da reserva, Roberto Sueck, que ainda realizou alguns procedimentos, antes da chegada da ambulância, mas não resistiu. No local, estava, com o jovem cerca de cinco crianças. “Eu vi ele se batendo, achei que tivesse brincando, mas de repente notamos que estava com algum problema. Pouco depois ele afundou na água e não vou mais. Ele tinha um ferimento na testa, parece que bateu em algum lugar”, disse uma adolescente que viu o incidente. A princípio, não havia responsáveis do clube na hora do afogamento. Logo após o socorro, o Hospital confirmou o óbito. Polícia Militar e Civil estiveram no local. O caso será apurado.