Jovem é morto a pauladas em Mandaguari

O jovem Thiago Vinicius Lima de Souza, 24 anos, foi morto a pauladas na noite de domingo (19), na Rua Antonio Domingues Freire, na região do Vila Verde, em Mandaguari, após entrar em uma discussão com um adolescente de 16 anos, sobre um suposto furto de cavalo no bairro.

Souza era casado e estaria contratado para começar a trabalhar em uma empresa da cidade nesta segunda-feira (20). Ele deixa uma filha.

De acordo com informações preliminares, Souza estaria em cima de um cavalo, quando foi surpreendido com golpes de madeira. Ele morreu no local. O agressor fugiu.

As informações são de O Tangerino.