Jovem morre em acidente entre Kaloré e Borrazópolis

A equipe da Defesa Civil (bombeiro Comunitário) de Jandaia do Sul foi acionada na madrugada deste domingo, para atender um acidente de trânsito no município de Borrazópolis.

Uma jovem de 25 anos morreu depois que um Fiat Pálio com placas de Arapongas bateu em uma árvore.

Após a batida o carro pegou fogo.

O acidente foi na madrugada deste domingo (15), por volta das 3 horas, na Rodovia PR-466, entre Kaloré e Borrazópolis, a 300 metros da entrada do Bairro Patinhos.

Segundo informações, as vítimas seguiam sentido a Borrazópolis, quando o carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore e pegou fogo.

As vítimas teriam sido ejetadas do carro e motoristas que passavam pelo local conseguiram afastar os três ocupantes das chamas, mas infelizmente a jovem morreu no local do acidente.

As vítimas foram levadas para o Hospital de Borrazópolis e depois transferidas para o Hospital da providência em Apucarana.