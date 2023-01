O Governo do Estado do Paraná por meio do Departamento Penitenciário (DEPEN) encaminhou uma máquina de artefato de concreto para a produção local de paver.

Segundo o Prefeito Lauro Junior, Jandaia do Sul é pioneira neste modelo de projeto de melhoria na infraestrutura do Município.

“Agradecemos o diretor-geral da Polícia Penal do Paraná, Osvaldo Messias Machado, e o coordenador regional da Polícia Penal em Maringá, Julio Cesar Vicente Franco, pela parceria nesta conquista’, Disse o prefeito.