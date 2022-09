A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e a Câmara Municipal de Vereadores em parceria com o Rotary Club, Acejan, Polícia Militar, Detran PR, Defesa Civil e Colégio Estadual Cívico Militar realizaram neste sábado (17), precedendo a Semana Nacional do Trânsito, uma Blitz Educativa.

Em vários locais da cidade foram entregues materiais para a conscientização dos pedestres e condutores de veículos.

A conscientização alerta a todos para uma maior segurança no trânsito municipal.