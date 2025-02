Jandaia: Lesão corporal, Furto, Dano em Veículo e Ameaça

Data do Registro: 22/02/2025 08:36:03 Endereço: AVENIDA DOUTOR GETÚLIO VARGAS, CENTRO

LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER

Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando possível situação de violência doméstica, a equipe deslocou ao endereço onde a vítima de 22 anos relatou que fora agredida pelo ex-convivente de 27 anos.

Disse ainda que o mesmo teria quebrado seu aparelho de telefone celular e móveis e utensílios da residência.

Após o ocorrido se evadiu do local. A vítima foi socorrida pela equipe da Defesa Civil e encaminhada até o Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde durante a confecção do BOU permanecia em observação devido às agressões que lhe causaram lesão na cabeça.

Data do Registro: 22/02/2025 15:23:22 Endereço: ESTRADA LEITEIRO KM 01.

FURTO QUALIFICADO

Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares, a equipe deslocou ao endereço onde o solicitante informou que nesta madrugada entre 00H00min e 00H50min, indivíduo ou indivíduos furtaram considerável quantidade de cabos elétricos da usina solar instalada na referida fazenda, relatou ainda que não possuía informações que pudessem ajudar no esclarecimento do ilícito.

Data do Registro: 22/02/2025 21:13:11 Endereço: RUA RORAIMA.

DANO EM VEÍCULO E AMEAÇA

A equipe foi acionada para deslocar no endereço citado, pois segundo o solicitante, a ex namorada de seu filho havia quebrado o carro deste. No local, em contato com a senhora xxxx, relatou que estavam em uma chácara de lazer desde às 12h30 e quando chegaram em sua residência, constataram que o veículo da família, o qual estava estacionado em via pública, fora danificado pela ex-namorada do filho da solicitante.

O Fiat Palio foi danificado no para-brisa traseiro. Em seguida outro filho da solicitante recebeu mensagens através de rede social da pessoa de xxxxx, onde esta relatou fatos ocorridos os quais levaram a se vingar.

Esta ainda ameaçou o ex-namorado dizendo que vai acabar com ele assim que o encontrar. Disse também que vai procurar a atual namorada dele, a qual esta grávida de 7 meses e vai se vingar fazendo mal as crianças. As vítimas foram orientadas.

