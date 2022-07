Jandaia do Sul se destaca em desenvolvimento sustentável

É o que mostra o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis, divulgado nesta sexta-feira (8).

O levantamento analisa o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

ODS é a sigla para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que fazem parte da chamada “Agenda 2030”. Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abarcam diferentes temas, sejam de aspectos ambientais ou sociais. Assim como as metas de cada ODS, eles foram construídos de maneira que fossem interdependentes. Ou seja, quando um País conseguir atingir um deles, muito provavelmente, terá conseguido avançar em outros. Bater todas as metas do ODS 11, por exemplo, e chegar a uma cidade sustentável, significa que o município também atingiu o ODS 6 (água limpa e saneamento), o ODS 8 (crescimento econômico) e o ODS 15 (proteção da vida na terra).

Jandaia do Sul ficou na 447ª posição, com 56,4 pontos. Dos 17 objetivos, o município atingiu 100% a ODS “Indústria, Inovação e Infraestrutura”, que trata da promoção de uma “industrialização inclusiva e sustentável” e na inovação. O município se destacou também nos objetivos “Saúde e bem-estar”, “Educação de qualidade” e “Cidades e comunidades sustentáveis”.

Recentemente o Prefeito Lauro Junior integrou o grupo de administradores que conheceu a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), dentro de um convênio internacional que visa a formação de gestores públicos e a captação de recursos para ações de desenvolvimento sustentável.

Com informações TnOnline / Picodeluz