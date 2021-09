Ao longo desta semana, o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente realizou o Plantio de Árvores em diversos locais da cidade de Jandaia do Sul.

O diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, Geraldo Cesar Semensato, destaca que as comemorações desta semana devem ser momentos de reflexão e conscientização da grande importância em preservar as árvores da nossa cidade.