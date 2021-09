Jandaia do Sul lança auxílio emergencial

Ao todo, serão beneficiados 92 profissionais e 23 empresas do ramo de eventos, além de mais de 650 pessoas assistidas pelo Bolsa Família; o valor total a ser distribuído para os cadastrados é de R$ 456.500,00

A pandemia da Covid-19 tem afetado a situação financeira de muitas famílias e empresas em todo o país. Atentos à dificuldade pela qual muitos jandaienses estão passando, o Município de Jandaia do Sul lançou o Programa “Bolsa Jandaia”, que contemplará mais de 650 beneficiários do Bolsa Família, e o auxílio emergencial, destinado aos profissionais e empresas do setor de eventos. A entrega dos cartões eletrônicos para os beneficiados foi iniciada hoje, terça-feira (21), às 9 horas, no Auditório Municipal, após solenidade com a presença de diversas autoridades locais.

No total, o Município entregará R$ 456.500,00 em benefícios para aqueles que tiveram o cadastro validado junto à comissão da Prefeitura de Jandaia do Sul. Conforme destaca o prefeito Lauro Junior, esse valor vai beneficiar tanto aqueles que estão em vulnerabilidade social quanto os profissionais de eventos e também a economia local, visto que os beneficiários só poderão usufruir do valor em Jandaia do Sul, nos comércios previamente cadastrados.

“Esse auxílio vem para ajudar ainda mais a população que, além de ter sido afetada pela pandemia da Covid-19, também foi prejudicada pela chuva de granizo que atingiu nossa cidade no último dia 08”, comentou o prefeito.

As pessoas beneficiadas e que não puderam comparecer hoje no Auditório Municipal, poderão comparecer, a partir de amanhã, 22/09 (quarta-feira), na sede do CRAS para retirada do cartão do Bolsa Jandaia ou, então, no Departamento Jurídico da Prefeitura de Jandaia do Sul para retirada do cartão do auxílio emergencial para o setor de eventos.

A Face Card foi a empresa contratada pelo Município, por meio de processo licitatório, para a prestação de serviços especializados de administração do benefício com cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética.