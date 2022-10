Jandaia do Sul entrega mais três UBSs totalmente reformadas

Obras incluem instalação de pisos e revestimentos, pintura, troca de louças e readequação de ambientes; os investimentos serão feitos nas seis Unidades Básicas de Saúde do município

Oferecer um atendimento que promova o bem-estar do usuário no sistema público de Saúde está entre as prioridades da gestão Lauro Junior e Fifa. Seguindo essa proposta, além de promover capacitações dos servidores visando um atendimento humanizado, a Prefeitura de Jandaia do Sul tem investido nos espaços físicos das Unidades Básicas de Saúde. Das seis UBSs do município, duas já foram reinauguradas, nesta quarta-feira (26) haverá entrega de mais uma unidade, e duas estão agendadas para a próxima semana.

As obras, que incluem readequação de ambientes, troca de louças, pintura, instalação de pisos e revestimentos, tiveram início em novembro do ano passado e estão na reta final. As primeiras UBSs finalizadas foram a Dr. Wilson Nogueira (investimento de R$ 76 mil) e a Lázaro de Paula Rodrigues (Distrito São José – investimento de R$ 75 mil). Os recursos para as reformas das seis unidades foram obtidos junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nesta quarta-feira, a reinauguração acontece na UBS Dr. Ivoly Genro de Palma, cujo investimento financeiro foi de pouco mais de R$ 146 mil, e nos próximos dias serão entregues as Unidades Básicas de Saúde Maria Borba (investimento de quase R$ 97 mil) e Massahiro Oga (R$ 113 mil). As obras na UBS Damásio Brito da Silva também estão inclusas na programação, aguardando apenas o fechamento do processo licitatório para o início da reforma. A estimativa de investimento nessa unidade é de aproximadamente R$ 220 mil.

“Temos realizado inúmeras melhorias em Jandaia do Sul com o objetivo de atender às necessidades da população com comprometimento. Para nós, é motivo de satisfação e alegria poder entregar para os jandaienses esses espaços devidamente restaurados a fim de que tenham mais conforto e qualidade de atendimento”, afirma o prefeito Lauro Junior. Ele adianta que continuará fazendo investimentos significativos no setor da Saúde em 2023. “Oferecer o que há de melhor para os moradores de Jandaia do Sul é uma premissa desta gestão”, acrescenta.