Jandaia do Sul é Contemplada com Aproximadamente R$ 3,7 Milhões para Compra de Maquinário

O prefeito Ditão Pupio participou do evento Paraná Mais Cidades, realizado em Foz do Iguaçu de 12 a 14 de fevereiro, que reuniu lideranças de todo o Paraná. O objetivo do encontro foi apresentar programas do governo e fomentar novas parcerias.

Durante o evento, Jandaia do Sul foi contemplada com aproximadamente R$ 3,7 milhões para a compra de maquinários*, um investimento crucial para modernizar a infraestrutura e melhorar os serviços, principalmente para as estradas rurais. “Esse recurso vai trazer mais agilidade e eficiência para o nosso município,” destacou Ditão Pupio.

O prefeito também falou sobre o interesse de Jandaia do Sul no programa Casa Fácil Paraná, que facilita o acesso à habitação popular. “Programas como esses abrem portas para o crescimento e a melhoria das condições de vida das pessoas que precisam de casas,” afirmou.

Ditão aproveitou a oportunidade para agradecer ao governador Ratinho Junior, ao Chefe da Casa Civil João Carlos Ortega, ao Subchefe da Casa Civil Lúcio Mauro Tasso e aos Secretários Estaduais pelo apoio contínuo ao desenvolvimento do Município. “Essa parceria é fundamental para o fortalecimento de Jandaia do Sul,” completou.

O evento também proporcionou uma valiosa troca de experiências entre os gestores Municipais e alinhamento de estratégias para o futuro, com foco no avanço das cidades do Paraná.

.