Jandaia do Sul distribui chromebooks e lousas interativas para escolas municipais

A Prefeitura de Jandaia do Sul dá o primeiro passo para implantação da Educação 5.0 no município com a entrega de equipamentos tecnológicos a serem utilizados em todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino e nos Centros Municipais de Educação Infantil. A solenidade de entrega foi realizada nesta quinta-feira (25/08), às 19 horas, no Auditório Municipal.

Cada escola receberá uma tela interativa e 41 chromebooks. A iniciativa, que visa a inovação do setor educacional do município, faz parte do programa EducaTec Jandaia do Sul, que tem como objetivo inovar o processo de ensino-aprendizagem, propiciar aos alunos um desenvolvimento mais completo e atual, utilizando as novas tecnologias nos processos pedagógicos, além de trabalhar o desenvolvimento socioemocional dos estudantes.

Aproximadamente 1.800 alunos serão beneficiados com os equipamentos. O investimento do município para os equipamentos (incluindo os projetos Microkids direcionado aos alunos do Ensino Fundamental e o projeto Por Dentro da História para educação especial e Infantil 4 e 5) é de R$ 1,5 milhão. Serão contempladas com os novos recursos as escolas “John Kennedy”, “Olavo Bilac”, “Gonçalves Dias”, “César Lattes”, “Monteiro Lobato”; e as CMEIs “Delfina Fornaciari Vinholi”, “Pingo de Gente”, “Doce Lar”, “Criança Feliz” e “Pedacinho do Céu”.

Além da digitalização das escolas, o município iniciou a formação continuada dos professores a fim de que estejam sempre à par das novidades tecnológicas e que saibam utilizá-las no processo de ensino-aprendizagem. “Essa proposta é um salto muito importante que estamos dando na Educação do nosso município. Queremos disponibilizar equipamentos e conteúdos de qualidade para os estudantes, assim como treinamentos para nossos profissionais, afinal, é indispensável que o professor também pense com a cabeça de quem aprende”, observa o prefeito Lauro Junior.