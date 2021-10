Indivíduos que ocupavam um Gol branco com placas de Jandaia do Sul, tentaram interceptar dois caminhões que vinham de Itajaí para Maringá, na madrugada desta segunda-feira (11). Eles atiraram pedras nos caminhões na rodovia entre Cambira e Jandaia do Sul na tentativa de pará-los, mas os motoristas seguiram em frente e só pararam no Contorno de Mandaguari para pedir ajuda, onde a Polícia Rodoviária Federal atendia um acidente.

Os veículos de carga estavam vazios.