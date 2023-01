Idosa é amarrada e ameaçada durante tentativa de assalto em Apucarana

Dois homens invadiram a casa de uma idosa de 75 anos na noite desta sexta-feira (20), na Rua Ivaí, área central de Apucarana, em uma tentativa de assalto.

De acordo com o relato da vítima, por volta das 22h45 ela estava deitada em sua cama quando foi surpreendida por um homem forte com o rosto tampado. O bandido amarrou a senhora na cama com um pedaço de pano e ameaçava a idosa de morte, além de dizer estar armado e pedia por dinheiro.

A idosa percebeu que havia outra pessoa na casa junto com o homem, momento em que a vítima gritou por socorro e seus familiares que estavam próximos, em uma lanchonete correram para socorrê-la.

