Homem morre com tiro no rosto no Pirapó

Um homem de 33 anos morreu após levar um tiro no rosto, na madrugada deste domingo (10), em Apucarana . A vítima estava em uma confraternização em uma casa na Rua João Batista Judai, no Distrito do Pirapó, quando foi atingida.

A vítima ouviu disparos de arma de fogo vindos da casa vizinha e subiu em um suporte para botijão de gás para tentar enxergar o que estava acontecendo por cima do muro, momento que levou um tiro no rosto e morreu no local.

Os policiais entraram na casa do autor, mas ele havia fugido. No local foram encontradas armas e munições.

O que diz a Polícia Militar

Esta Equipe Policial foi acionada via COPOM para atender uma situação de disparo de arma de fogo, deslocando se com brevidade e acompanhada das equipes: Rotam, Canil e Adjunto ao CPU.

No local foi realizado contato com uma testemunha, que levou a equipe até o interior da residência, onde outra testemunha, estava realizando massagem cardíaca na vítima, que estava caída ao solo.

Integrantes da equipe da Rotam tentaram efetuar os primeiros socorros, porém sem êxito. Equipe do SAMU chegou ao local, onde o médico e enfermeiros tentaram prestar socorros, e constaram o óbito no local. Em ato contínuo foi realizado contato com o COPOM e acionado os órgãos competentes, sendo realizado o isolamento do local.

Ao mesmo tempo as equipes do canil e equipe do adjunto ao CPU, em posse das informações das testemunhas, deslocaram até a casa do possível autor, que seria vizinho de muro da residência, e com a devida autorização, adentraram na residência, com a intenção de localizar o autor, porém o mesmo já havia se evadido.

Com a ajuda cão Policial “k9- Buddy”, Foram localizadas: uma ESPINGARDA DE PRESSÃO MARCA HATSAN, MODIFICADA PARA CALIBRE .22, COM LUNETA, uma ESCOPETA Calibre 12, Além de 30 MUNIÇÕES CBC CAL. 380 INTACTAS, 14 MUNIÇÕES CBC CAL.22 DEFLAGRADAS, 19 MUNIÇÕES CBC CAL 12 INTACTAS e 5 MUNIÇÕES CBC CAL 12 DEFLAGRADAS.

Foram localizados dois carregadores de pistola calibre 380 municiados em cima do guarda roupas de um dos quartos sendo também apreendidos pela equipe. Foram visualizados pela Equipe Policial, 11 estojos de pistola calibre 380 deflagrados, no corredor que liga aos fundos da residência, que foram recolhidos posteriormente pela Polícia Científica.

As testemunhas relataram a Equipe Policial, que estavam em uma confraternização entre amigos quando ouviram barulho de disparos na casa vizinha. Que a vítima havia subido em cima do porta gás para conseguir ver por cima do muro, momento este, que o autor disparou e atingiu seu rosto.

Que, sendo também realizado buscas pelo veículo em que o autor evadiu se, sendo este, um Fiat Toro na cor vermelha, bem como sendo acionada as cidades vizinhas com intuito de realizar um cerco, porém não localizado. Compareceram no local: O Delegado da Polícia Civil, investigadores, Agentes do IML e os peritos da criminalística e realizaram as devidas providências no Local. Esta Equipe Policial lavrou B.O.U e encaminhou as armas e munições apreendidas no local, para a Delegacia De Polícia Civil na 17 SDP.