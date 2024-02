Homem fica inconsciente após cair de moto próximo a Bom Sucesso

Foi na noite de sábado (10).

Conforme a ROTAM, em deslocamento para a cidade de Bom Sucesso, se deparou com um motociclista caído na pista de rolamento da rodovia próxima à ponte do Rio Cimeré.

No local, a vítima apresentava lesões leves e estava desacordada no momento da aproximação da equipe. Feito o primeiro atendimento ao indivíduo, foi acionado 193 através dos agentes da Defesa Civil, equipe de Jandaia do Sul, que informou que o homem naquele momento, já acordado, recusou o atendimento.

A motocicleta da vítima foi deixada aos cuidados do seu irmão, o qual se comprometeu de acionar uma pessoa habilitada para levar a moto de volta.