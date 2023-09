Homem é preso após descumprir medida protetiva em Jandaia

No dia 17/09/2023 às 11:14:20, uma ocorrência foi registrada na Avenida Antonio dos Santos Netto, em Jandaia do Sul. O motivo do atendimento foi o descumprimento de uma decisão judicial que deferia medidas protetivas de urgência.

A equipe policial foi acionada após a vítima, uma mulher que possuía uma medida protetiva contra seu ex-marido, relatar que ele a havia encontrado em seu novo endereço. A equipe prontamente se deslocou até o local e encontrou o autor a poucos metros da residência da vítima, efetuando sua prisão.

Durante a ocorrência, a vítima, identificada como __, relatou que há uma semana havia sido vítima de violência doméstica, sofrendo agressão e ameaças por parte do ex-marido. No dia atual, o autor compareceu ao endereço de um familiar da vítima, proferindo ameaças de morte. Posteriormente, dirigiu-se à residência da vítima, momento em que ela acionou a Polícia Militar.

Ambas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, onde serão tomadas as medidas cabíveis em relação ao caso.