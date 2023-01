Um homem, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (14), caído em uma calçada localizada na Rua Humberto Contato, no Jardim Aclimação, em Apucarana. De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi morta com uma perfuração por faca no tórax e pode ser moradora do distrito Pirapó.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada logo no começo da manhã deste sábado (14), foi até o endereço e constatou o óbito.

