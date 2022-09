Homem é esfaqueado por enteado em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h21 desta sexta-feira (2) na Travessa Marumbi (região da estação ferroviária) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, No local foi verificado que a vítima, de 50 anos, se encontrava em via pública e segundo ele, seu enteado o havia golpeado com uma faca. Ele relatou que se encontrava em frente ao bar que fica defronte sua casa, quando seu enteado saiu da residência e, em princípio de posse de uma corrente, partiu pra cima dele, momento em que na sequência o autor largou a corrente e sacou uma faca, desferindo um golpe no braço esquerdo.

Houve uma lesão de aproximadamente 5 cm. Sendo o mesmo encaminhado para o hospital Nossa Senhora de Fátima.

O menor se encontrava na residência e, após ser lhe dada voz de apreensão e feito uso de algemas, conforme súmula 11 do STF, para assegurar sua integridade física e da equipe, foi encaminhado juntamente com a faca a Delegacia de Polícia para providências.

A mãe do menor acompanhou seu filho no procedimento.