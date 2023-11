Homem é assassinado a tiros em bar de Apucarana

Na noite desta quarta-feira (15), um homicídio ocorreu na cidade de Apucarana. Éder Rogério da Silva, de 41 anos, conhecido como ‘Gordo’, foi brutalmente assassinado a tiros em um bar localizado na zona sul do município.

O crime ocorreu por volta das 21h45, enquanto Éder estava em uma mesa do estabelecimento. Testemunhas relataram que um homem chegou em um veículo Gol, estacionou em frente e disparou três tiros à queima-roupa contra a vítima. Em seguida, o suspeito fugiu com uma mulher ao volante do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, Éder já estava sem vida.

A Polícia Civil está investigando o caso com o intuito de identificar e capturar o responsável pelo homicídio. Os clientes presentes no bar no momento do ocorrido serão ouvidos para auxiliar na identificação do atirador. Felizmente, nenhuma outra pessoa ficou ferida.