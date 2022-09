Homem com problemas mentais quebra hospital para fugir

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h12 deste sábado (3).

Relato da PM: “A equipe recebeu via aplicativo a determinação para comparecer no endereço acima citado onde havia um masculino em atitudes suspeita. No local populares informaram que o mesmo masculino havia saído correndo, pulando várias quintais; que a equipe localizou o suspeita debaixo de uma pia no quintal da residência, localizada na rua Presidente Kennedy, centro de Jandaia do Sul.

Checado o mesmo, se trata da pessoa de 31 anos, que apresentava vários ferimentos nas pernas, braços e rosto, devido ter caído de um telhado na madrugada, que o cidadão também apresenta estar em surto psicótico.

Diante da situação, utilizou-se algema e foi solicitado a presença da equipe do SAMU, a qual prestou os primeiros atendimentos e encaminhou ao hospital municipal.

A equipe policial prestou o apoio durante a condução do mesmo.

O homem ficou hospitalizado, já que havia fugido do hospital. No quarto onde ele estava, de posse de um extintor de incêndio, quebrou a porta e os vidros da janela”.