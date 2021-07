Grave acidente deixa vítima fatal na região de Paranavaí

Um grave acidente de trânsito foi registrado pela PRF em Guairaçá. O condutor de uma Fiat Strada teve morte instantânea

Por volta de 21h30 desta sexta-feira (16), no km 68 da BR 376, no município de Guairaçá, região noroeste do Estado, ocorreu uma colisão lateral e posteriormente uma colisão frontal.

Uma Fiat Strada, conduzida por um homem de 53 anos, seguia sentido Paranavaí a Nova Londrina, e em determinado momento, na faixa dupla contínua, invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente contra uma carreta Scania que seguia no sentido contrário.

Logo na sequência, colidiu frontalmente contra outra carreta Scania que seguia logo atrás da primeira.

Com a violência dos impactos, o condutor da Strada teve morte instantânea. Ele ficou preso às ferragens.

A pista estava molhada na hora do acidente.

Os condutores das carretas não se feriram. Eles foram submetidos ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Houve interdição da rodovia por duas horas e meia em ambos os sentidos para desencarceramento, sinalização e retirada dos veículos.

Equipes de resgate e do IML compareceram no local.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.