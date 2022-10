Governador do Rotary visita Jandaia do Sul

Nesta quinta feira (27) o Governador do Rotary Club do distrito 4630 Senhor Elói Ricardo Bonkoski e sua esposa Cintia Ávila Bonkoski foram recepcionados pelo presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul Marcos Araujo acompanhado de sua noiva Mirian Brichiliari e demais membros da diretoria do club, no marco rotário que fica no trevo de acesso a Jandaia do Sul na BR 376.

Após a tradicional recepção que aconteceu mesmo com chuva, na entrada da cidade os rotarianos muito animados acompanharam o governador para conhecer as empresas cidadãs Icomak e Pneus Jandaia e também foram a Creche Raio de Luz entregar o projeto ‘Imagine Todos na Escola’ onde o governador foi recepcionado pela presidente da entidade Solange Cunha e pode conhecer as instalações da creche e saborear um delicioso café da tarde.

A noite foi realizada a festiva na Casa da Amizade com a presença do Prefeito Lauro Junior e a Primeira Dama Stella Silva, Senhoras de Rotarianos, Club Interact, Rotakids e diversas caravanas da região. Na ocasião foi apresentada a 17º empresa cidadã do club, o Escritório Contábil Paraná; Senhor Adilson Cortez acompanhado de sua esposa Mary Ellen Vignoli Cortez tomou pose e recebeu o distintivo rotário do seu padrinho Rodrigo Dias Batista.

O governador também homenageou o companheiro Senhor Mario Nita por já ter realizado mais de 2 mil recuperações em clubs do Rotary ao longo dos anos como rotariano.

Após as homenagens foi servido um delicioso jantar em ao Governador Elói e sua esposa Cintia.