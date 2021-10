Formigas gigantes aparecem na região

O aparecimento de formigas “gigantes” tem chamado a atenção em vários municípios da região. Elas tem sido vistas em grande quantidade em Mandaguari, Jandaia do Sul, Apucarana e outras cidades do Vale do Ivaí.

Os formigões também causaram transtornos e até mesmo acidentes, como é o caso de uma garota, de 8 anos, que foi atropelada nesta terça-feira (5) (TnOnline), em Apucarana. Conforme testemunhas, a menina saiu da escola e estava seguindo para a casa dela, que fica no Núcleo Habitacional João Goulart, quando se assustou com os insetos que estavam voando e correu para a rua. A garota sofreu ferimentos leves e está bem.

O biólogo Fernando Felipe Rodrigues, o Felippe – Repórter Selvagem, de Apucarana explica. “A população me procurou após ver formigas grandes pela cidade. Essa é a famosa tanajura ou saúva ou também conhecida como formiga cortadeira. Entre outubro e dezembro é a época do voo nupcial, quando ela sai do ninho e acaba aparecendo mais para as pessoas e chamando a atenção”, explicou Felippe em um vídeo postado no Instagram.

Ele ainda conta que a fêmea virgem precisa acasalar para formar sua colônia e por isso, realiza este voo nupcial, saindo atrás dos machos. “Ela perde as asas, forma um buraquinho na terra e forma sua colônia. Como é época de acasalamento, vocês vão ver várias por aí. No entanto, não fiquem preocupados, pois elas não oferecem riscos aos seres humanos”, complementa.