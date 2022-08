Faleceu João Fernandes de Carvalho

Faleceu aos 71 anos nesta quarta-feira (17) João Fernandes de Carvalho, conhecido pintor e pescador nas horas vagas.

A foto foi tirada quando Seu João e seu sobrinho Jorge pintava a torre da igreja de Jandaia do Sul.

O velório acontece na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento será às 16:30hs desta quinta-feira (18) no cemitério novo.